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  • «Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:50
Мидтьюлланд
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90' М. Мерстедт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
24
Дарио Осорио
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
34
Том Бишоф
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Florian Micheler
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
4-2-3-1
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
2
Андерссон
43
Мбабу
32
Мартинес
21
Кастильо
58
Симсир
24
Осорио
14
Чилуфья
9
Франкулину
3-1-1-3-2
1
Бауманн
15
Жандре
25
Акпогума
34
Н'Соки
27
Гриллич
7
Тохумджу
30
Бюлтер
34
Бишоф
7
Брун-Ларсен
10
Гложек
9
Табакович
2
Андерссон
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
2
Андерссон
58
Симсир
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
58
Симсир
21
Кастильо
19
19
21
Кастильо
9
Франкулину
7
Кухта
7
Кухта
9
Франкулину
34
Н'Соки
21
Дрекслер
21
Дрекслер
34
Н'Соки
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
9
Табакович
20
Бериша
20
Бериша
9
Табакович
30
Бюлтер
9
Мерстедт
9
Мерстедт
30
Бюлтер
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Хоффенхайм
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Florian Micheler
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Florian Micheler
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Мидтьюлланд - Хоффенхайм
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
16
7
Офсайды
2
2
Количество передач
412
431
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Хоффенхайма», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»

«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм» смотреть онлайн 25 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Хоффенхайм Мидтьюлланд
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