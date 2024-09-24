«АЗ Алкмар» – «Эльфсборг»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе АФАС в Алкмаре состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, где «АЗ Алкмар» примет «Эльфсборг». Обе команды демонстрируют высокие результаты в своих национальных лигах и попытаются проявить себя на европейской арене. Важно отметить, что это будет первая встреча команд в истории.
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» демонстрирует отличные результаты в последних играх, одержав три победы подряд. Команда находится в хорошей форме, забив 15 голов в последних 5 матчах. Особенно впечатляющей была победа 9:1 над «Херенвеном». В атаке выделяются несколько игроков, и «АЗ Алкмар» может рассчитывать на свой результативный футбол. В то же время команда пропустила всего 2 гола в последних 5 играх, что свидетельствует о надeжной защите.
Последние матчи:
- «Зволле» 1:2 «АЗ Алкмар»
- «АЗ Алкмар» 9:1 «Херенвен»
- «Валвейк» 0:3 «АЗ Алкмар»
«Эльфсборг»
«Эльфсборг» показывает стабильную игру в последних матчах, не проигрывая в 12 последних встречах. Тем не менее, команда допустила несколько ничьих в играх шведского чемпионата, в том числе 0:0 против «Хаммарбю». В последних 5 матчах «Эльфсборг» забил 6 голов, но пропустил также 6. Важно отметить, что шведская команда успешно прошла квалификацию Лиги Европы, победив в серии пенальти «Мольде» после поражения 0:1 в основное время.
Последние матчи:
- «Эльфсборг» 0:0 «Хаммарбю»
- «Эльфсборг» 2:2 «Норчепинг»
- «Хальмстад» 0:1 «Эльфсборг»
Личные встречи
У команд нет истории очных встреч, что создаeт дополнительную интригу для предстоящего матча.
Статистика
«АЗ Алкмар»:
- Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 15 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 3 победы подряд
«Эльфсборг»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 12 матчей без поражений
Прогноз на матч
«АЗ Алкмар» демонстрирует превосходную форму как в атаке, так и в защите. Они уверенно доминируют в последних матчах, и игра на домашнем стадионе добавляет им шансов на победу. «Эльфсборг» также хорош в обороне, но их атака менее стабильна, особенно на выезде. «АЗ Алкмар» должен контролировать игру, а шведская команда, скорее всего, будет стараться не пропустить слишком много.
Рекомендации для ставок:
- Победа «АЗ Алкмар» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «АЗ Алкмар» за коэффициент 1.60.