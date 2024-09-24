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    • «АЗ Алкмар» – «Эльфсборг»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

    «АЗ Алкмар» – «Эльфсборг»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на стадионе АФАС в Алкмаре состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, где «АЗ Алкмар» примет «Эльфсборг». Обе команды демонстрируют высокие результаты в своих национальных лигах и попытаются проявить себя на европейской арене. Важно отметить, что это будет первая встреча команд в истории.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» демонстрирует отличные результаты в последних играх, одержав три победы подряд. Команда находится в хорошей форме, забив 15 голов в последних 5 матчах. Особенно впечатляющей была победа 9:1 над «Херенвеном». В атаке выделяются несколько игроков, и «АЗ Алкмар» может рассчитывать на свой результативный футбол. В то же время команда пропустила всего 2 гола в последних 5 играх, что свидетельствует о надeжной защите.

    Последние матчи:

    «Эльфсборг»

    «Эльфсборг» показывает стабильную игру в последних матчах, не проигрывая в 12 последних встречах. Тем не менее, команда допустила несколько ничьих в играх шведского чемпионата, в том числе 0:0 против «Хаммарбю». В последних 5 матчах «Эльфсборг» забил 6 голов, но пропустил также 6. Важно отметить, что шведская команда успешно прошла квалификацию Лиги Европы, победив в серии пенальти «Мольде» после поражения 0:1 в основное время.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд нет истории очных встреч, что создаeт дополнительную интригу для предстоящего матча.

    Статистика

    «АЗ Алкмар»:

    • Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 3 победы подряд

    «Эльфсборг»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 12 матчей без поражений

    Прогноз на матч

    «АЗ Алкмар» демонстрирует превосходную форму как в атаке, так и в защите. Они уверенно доминируют в последних матчах, и игра на домашнем стадионе добавляет им шансов на победу. «Эльфсборг» также хорош в обороне, но их атака менее стабильна, особенно на выезде. «АЗ Алкмар» должен контролировать игру, а шведская команда, скорее всего, будет стараться не пропустить слишком много.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «АЗ Алкмар» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «АЗ Алкмар» за коэффициент 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 09:41
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