«АЗ Алкмар» – «Эльфсборг»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе АФАС в Алкмаре состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, где «АЗ Алкмар» примет «Эльфсборг». Обе команды демонстрируют высокие результаты в своих национальных лигах и попытаются проявить себя на европейской арене. Важно отметить, что это будет первая встреча команд в истории.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» демонстрирует отличные результаты в последних играх, одержав три победы подряд. Команда находится в хорошей форме, забив 15 голов в последних 5 матчах. Особенно впечатляющей была победа 9:1 над «Херенвеном». В атаке выделяются несколько игроков, и «АЗ Алкмар» может рассчитывать на свой результативный футбол. В то же время команда пропустила всего 2 гола в последних 5 играх, что свидетельствует о надeжной защите.

Последние матчи:

«Эльфсборг»

«Эльфсборг» показывает стабильную игру в последних матчах, не проигрывая в 12 последних встречах. Тем не менее, команда допустила несколько ничьих в играх шведского чемпионата, в том числе 0:0 против «Хаммарбю». В последних 5 матчах «Эльфсборг» забил 6 голов, но пропустил также 6. Важно отметить, что шведская команда успешно прошла квалификацию Лиги Европы, победив в серии пенальти «Мольде» после поражения 0:1 в основное время.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд нет истории очных встреч, что создаeт дополнительную интригу для предстоящего матча.

Статистика

«АЗ Алкмар»:

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

3 победы подряд

«Эльфсборг»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

12 матчей без поражений

Прогноз на матч

«АЗ Алкмар» демонстрирует превосходную форму как в атаке, так и в защите. Они уверенно доминируют в последних матчах, и игра на домашнем стадионе добавляет им шансов на победу. «Эльфсборг» также хорош в обороне, но их атака менее стабильна, особенно на выезде. «АЗ Алкмар» должен контролировать игру, а шведская команда, скорее всего, будет стараться не пропустить слишком много.

Рекомендации для ставок:

Победа «АЗ Алкмар» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «АЗ Алкмар» за коэффициент 1.60.