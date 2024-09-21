«Байер» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Бай-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги, где «Байер» примет «Вольфсбург». Ожидается напряженное противостояние между двумя командами, которые стремятся укрепить свои позиции в чемпионате.

«Байер»

«Байер» удачно стартовал в сезоне, занимая 5-е место с 6 очками после 3 туров. Подопечные Хаби Алонсо демонстрируют уверенную игру в атаке, забив 14 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды Флориан Виртц оформил 5 голов в 6 матчах. Команда стабильно забивает в последних 14 матчах Бундеслиги, но есть проблемы в обороне – «Байер» пропускает в 4 последних играх.

Последние матчи:

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» стартовал менее удачно и занимает 13-е место с 3 очками после 3 туров. Несмотря на то, что команда стабильно забивает в последних матчах, они продолжают допускать ошибки в обороне, пропустив 6 голов за 5 последних матчей. Лучший бомбардир команды Ловро Маер забил 2 гола в 3 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

«Байер» имеет преимущество в последних очных встречах с «Вольфсбургом», одержав 3 победы в 5 последних матчах. Тем не менее, «Вольфсбург» стабильно оказывает серьезное сопротивление, особенно в гостевых матчах, где не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

Последние встречи:

Статистика

«Байер»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Вольфсбург»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч

«Байер» выглядит фаворитом в этом противостоянии благодаря своей мощной атакующей игре и стабильным результатам в последних матчах. «Вольфсбург» имеет шансы забить, но проблемы в обороне могут стать решающим фактором в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Байера» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.75.