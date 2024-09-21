«Байер» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Бай-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги, где «Байер» примет «Вольфсбург». Ожидается напряженное противостояние между двумя командами, которые стремятся укрепить свои позиции в чемпионате.
«Байер»
«Байер» удачно стартовал в сезоне, занимая 5-е место с 6 очками после 3 туров. Подопечные Хаби Алонсо демонстрируют уверенную игру в атаке, забив 14 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды Флориан Виртц оформил 5 голов в 6 матчах. Команда стабильно забивает в последних 14 матчах Бундеслиги, но есть проблемы в обороне – «Байер» пропускает в 4 последних играх.
Последние матчи:
- «Фейеноорд» 0:4 «Байер» (Лига чемпионов)
- «Хоффенхайм» 1:4 «Байер»
- «Байер» 2:3 «РБ Лейпциг»
- «Карл Цейсс» 0:1 «Байер» (Кубок)
- «Боруссия М» 2:3 «Байер»
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» стартовал менее удачно и занимает 13-е место с 3 очками после 3 туров. Несмотря на то, что команда стабильно забивает в последних матчах, они продолжают допускать ошибки в обороне, пропустив 6 голов за 5 последних матчей. Лучший бомбардир команды Ловро Маер забил 2 гола в 3 матчах.
Последние матчи:
- «Вольфсбург» 1:2 «Айнтрахт Ф»
- «Вольфсбург» 2:1 «Ганновер» (Товарищеский матч)
- «Хольштайн Киль» 0:2 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 2:3 «Бавария»
- «Кобленц» 0:1 «Вольфсбург» (Кубок)
Личные встречи
«Байер» имеет преимущество в последних очных встречах с «Вольфсбургом», одержав 3 победы в 5 последних матчах. Тем не менее, «Вольфсбург» стабильно оказывает серьезное сопротивление, особенно в гостевых матчах, где не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.
Последние встречи:
- «Байер» 2:0 «Вольфсбург» (2024)
- «Вольфсбург» 1:2 «Байер» (2023)
- «Вольфсбург» 0:0 «Байер» (2023)
- «Байер» 2:2 «Вольфсбург» (2022)
- «Вольфсбург» 0:2 «Байер» (2022)
Статистика
«Байер»:
- Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 14 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
«Вольфсбург»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч
«Байер» выглядит фаворитом в этом противостоянии благодаря своей мощной атакующей игре и стабильным результатам в последних матчах. «Вольфсбург» имеет шансы забить, но проблемы в обороне могут стать решающим фактором в этом матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Байера» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.75.