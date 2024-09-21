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    • «Байер» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

    «Байер» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на «Бай-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги, где «Байер» примет «Вольфсбург». Ожидается напряженное противостояние между двумя командами, которые стремятся укрепить свои позиции в чемпионате.

    «Байер»

    «Байер» удачно стартовал в сезоне, занимая 5-е место с 6 очками после 3 туров. Подопечные Хаби Алонсо демонстрируют уверенную игру в атаке, забив 14 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды Флориан Виртц оформил 5 голов в 6 матчах. Команда стабильно забивает в последних 14 матчах Бундеслиги, но есть проблемы в обороне – «Байер» пропускает в 4 последних играх.

    Последние матчи:

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» стартовал менее удачно и занимает 13-е место с 3 очками после 3 туров. Несмотря на то, что команда стабильно забивает в последних матчах, они продолжают допускать ошибки в обороне, пропустив 6 голов за 5 последних матчей. Лучший бомбардир команды Ловро Маер забил 2 гола в 3 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Байер» имеет преимущество в последних очных встречах с «Вольфсбургом», одержав 3 победы в 5 последних матчах. Тем не менее, «Вольфсбург» стабильно оказывает серьезное сопротивление, особенно в гостевых матчах, где не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

    Последние встречи:

    • «Байер» 2:0 «Вольфсбург» (2024)
    • «Вольфсбург» 1:2 «Байер» (2023)
    • «Вольфсбург» 0:0 «Байер» (2023)
    • «Байер» 2:2 «Вольфсбург» (2022)
    • «Вольфсбург» 0:2 «Байер» (2022)

    Статистика

    «Байер»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Вольфсбург»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч

    «Байер» выглядит фаворитом в этом противостоянии благодаря своей мощной атакующей игре и стабильным результатам в последних матчах. «Вольфсбург» имеет шансы забить, но проблемы в обороне могут стать решающим фактором в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:31
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