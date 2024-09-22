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  • «Байер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Байер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 15:20
Байер
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 3
Завершен
Вольфсбург
14' Ф. Вирц 32' Д. Та 49' П. Хинкапе 90+3' В. Бонифаци
5' Н. Мукиэле (АГ) 37' С. Борнау 45+1' М. Сванберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Байер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
24
Белосян
22
Гримальдо
34
Джака
20
Мукиэле
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
4-2-2-2
25
Грабара
2
Фишер
33
Борнау
15
Зесигер
17
Баку
27
Арнольд
32
Сванберг
21
Виммер
13
Каминьски
8
Томаш
9
Амура
24
Белосян
5
Хинкапе
5
Хинкапе
24
Белосян
20
Мукиэле
30
Фримпонг
30
Фримпонг
20
Мукиэле
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
21
Адли
11
Терье
11
Терье
21
Адли
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
9
Амура
3
Вавро
3
Вавро
9
Амура
17
Баку
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
17
Баку
32
Сванберг
6
Озкан
6
Озкан
32
Сванберг
21
Виммер
40
Вранкс
40
Вранкс
21
Виммер
8
Томаш
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Томаш
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
27
Мариус Мюллер
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Байер - Вольфсбург
4
1
5
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
14
Офсайды
4
1
Количество передач
773
203
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
68
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вольфсбурга», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Вольфсбург»

Байер-Вольфсбург смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Байер
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