22.09.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
24
Белосян
22
Гримальдо
34
Джака
20
Мукиэле
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
4-2-2-2
25
Грабара
2
Фишер
33
Борнау
15
Зесигер
17
Баку
27
Арнольд
32
Сванберг
21
Виммер
13
Каминьски
8
Томаш
9
Амура
24
Белосян
5
Хинкапе
5
Хинкапе
24
Белосян
20
Мукиэле
30
Фримпонг
30
Фримпонг
20
Мукиэле
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
21
Адли
11
Терье
11
Терье
21
Адли
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
9
Амура
3
Вавро
3
Вавро
9
Амура
17
Баку
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
17
Баку
32
Сванберг
6
Озкан
6
Озкан
32
Сванберг
21
Виммер
40
Вранкс
40
Вранкс
21
Виммер
8
Томаш
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Томаш
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
27
Мариус Мюллер
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Байер - Вольфсбург
4
1
5
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
14
Офсайды
4
1
Количество передач
773
203
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
68
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вольфсбурга», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»