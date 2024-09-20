«Ювентус» – «Наполи»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится центральный матч 5-го тура Серии А, в котором «Ювентус» примет «Наполи». Обе команды находятся в топе турнирной таблицы, и исход этой встречи может сыграть ключевую роль в борьбе за лидерство.

«Ювентус»

«Ювентус» под руководством Тиаго Мотты стабильно выступает в начале сезона, занимая 4-е место с 8 очками после 4 туров. Команда не проигрывает уже 12 матчей подряд в Серии А, что подтверждает их сильные оборонительные характеристики. В последних 5 матчах «Ювентус» пропустил всего 1 гол, а забил 9. Лучший бомбардир команды Душан Влахович забил 2 гола в 5 матчах, однако атака команды не всегда демонстрирует стабильную результативность.

Последние матчи:«Ювентус» 3:1 «ПСВ» (Лига чемпионов)«Эмполи» 0:0 «Ювентус»«Ювентус» 0:0 «Рома»«Верона» 0:3 «Ювентус»«Ювентус» 3:0 «Комо»

«Наполи»

«Наполи» под руководством Антонио Конте продолжает бороться за лидерство, занимая 2-е место с 9 очками после 4 туров. Команда славится мощной атакой, забив 9 голов в 4 матчах, что делает их одной из самых результативных команд Серии А. Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку, забивший 2 гола в 2 матчах. В последних 3 матчах «Наполи» одержал победы и забивал в каждой игре, что подчеркивает их атакующую мощь.

Последние матчи:«Кальяри» 0:4 «Наполи»«Наполи» 2:1 «Парма»«Наполи» 3:0 «Болонья»«Верона» 3:0 «Наполи»«Наполи» 0:0 «Модена» (Кубок, по пенальти 4:3)

Личные встречи

Исторически «Наполи» показывает хорошие результаты в матчах против «Ювентуса». В 8 последних играх «Наполи» не проигрывал 6 раз. В прошлом сезоне команды обменялись победами, и в этой встрече борьба обещает быть напряженной.

Последние встречи:«Наполи» 2:1 «Ювентус» (2024)«Ювентус» 1:0 «Наполи» (2023)«Ювентус» 0:1 «Наполи» (2023)«Наполи» 5:1 «Ювентус» (2023)

Статистика

«Ювентус»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

«Наполи»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» обещает быть напряженным и сдержанным. Обе команды демонстрируют хорошие результаты в обороне, но при этом не уступают в атакующих действиях. Учитывая текущую форму обеих команд и их последние результаты, можно ожидать равную борьбу с небольшим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.85.