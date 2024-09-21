Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
3
Бремер
37
Савона
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Буонджорно
22
Ррахмани
37
Оливера
99
Ангисса
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Наполи
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
667
360
Сейвы
2
1
Точность передач %
93
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Наполи», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»