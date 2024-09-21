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  • «Ювентус» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Ювентус» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 17:50
Ювентус
21.09.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
(К) ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
15
Калюлю
3
Бремер
37
Савона
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
10
Йылдыз
28
Влахович
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
4
Буонджорно
22
Ррахмани
37
Оливера
99
Ангисса
8
Мактоминей
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Наполи
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
667
360
Сейвы
2
1
Точность передач %
93
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Наполи», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи»

«Ювентус» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Ювентус
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