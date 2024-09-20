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    • «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Оба коллектива находятся в поисках стабильности, и этот поединок может дать новый импульс обеим командам.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» неудачно стартовал в текущем сезоне, набрав всего 2 очка в 4 турах, что ставит команду на 16-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует слабую оборонительную игру, пропуская в каждом из последних четырех матчей. Тем не менее, атака выглядит неплохо: за последние 5 игр «Кристал Пэлас» забил 9 голов. Лидер атаки Жан-Филипп Матета забил 4 мяча в 6 матчах и остаeтся ключевым игроком команды.

    Последние матчи:

    • «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер»
    • «Челси» 1:1 «Кристал Пэлас»
    • «Кристал Пэлас» 4:0 «Норвич» (Кубок лиги)
    • «Кристал Пэлас» 0:2 «Вест Хэм»
    • КПР 1:2 «Кристал Пэлас» (Кубок лиги)

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» начал сезон нестабильно, занимая 10-е место после 4 туров с 6 очками. Команда Эрика тен Хага чередует хорошие и плохие результаты, но после уверенной победы 3:0 над «Саутгемптоном», можно ожидать более стабильной игры. «Юнайтед» отлично проявляет себя в атаке, забив 12 голов за последние 5 игр. Алехандро Гарначо является ключевым бомбардиром команды с 4 голами в 6 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» провели множество напряженных встреч в прошлом. В последних матчах «Кристал Пэлас» сумел удивить соперника, выиграв 4:0 в мае 2024 года. Однако, до этого «Манчестер Юнайтед» уверенно доминировал в очных встречах, включая победу 3:0 в Кубке лиги.

    Последние встречи:

    • «Кристал Пэлас» 4:0 «Манчестер Юнайтед» (2024)
    • «Манчестер Юнайтед» 0:1 «Кристал Пэлас» (2023)
    • «Манчестер Юнайтед» 3:0 «Кристал Пэлас» (2023, Кубок Лиги)
    • «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Кристал Пэлас» (2023)

    Статистика

    «Кристал Пэлас»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Манчестер Юнайтед»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Манчестер Юнайтед» выглядит более уверенно в последних матчах, особенно в атаке. В то же время «Кристал Пэлас» имеет трудности с обороной, хотя и неплохо проявляет себя в атаке. Ожидается открытая игра с большим количеством моментов. Однако класс «Манчестер Юнайтед» и их атакующий потенциал могут оказаться решающими факторами в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 11:53
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