«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Оба коллектива находятся в поисках стабильности, и этот поединок может дать новый импульс обеим командам.

«Кристал Пэлас» неудачно стартовал в текущем сезоне, набрав всего 2 очка в 4 турах, что ставит команду на 16-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует слабую оборонительную игру, пропуская в каждом из последних четырех матчей. Тем не менее, атака выглядит неплохо: за последние 5 игр «Кристал Пэлас» забил 9 голов. Лидер атаки Жан-Филипп Матета забил 4 мяча в 6 матчах и остаeтся ключевым игроком команды.

Последние матчи:

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал сезон нестабильно, занимая 10-е место после 4 туров с 6 очками. Команда Эрика тен Хага чередует хорошие и плохие результаты, но после уверенной победы 3:0 над «Саутгемптоном», можно ожидать более стабильной игры. «Юнайтед» отлично проявляет себя в атаке, забив 12 голов за последние 5 игр. Алехандро Гарначо является ключевым бомбардиром команды с 4 голами в 6 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» провели множество напряженных встреч в прошлом. В последних матчах «Кристал Пэлас» сумел удивить соперника, выиграв 4:0 в мае 2024 года. Однако, до этого «Манчестер Юнайтед» уверенно доминировал в очных встречах, включая победу 3:0 в Кубке лиги.

Последние встречи:

Статистика

«Кристал Пэлас»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

«Манчестер Юнайтед»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Манчестер Юнайтед» выглядит более уверенно в последних матчах, особенно в атаке. В то же время «Кристал Пэлас» имеет трудности с обороной, хотя и неплохо проявляет себя в атаке. Ожидается открытая игра с большим количеством моментов. Однако класс «Манчестер Юнайтед» и их атакующий потенциал могут оказаться решающими факторами в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.80.