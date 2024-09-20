«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Оба коллектива находятся в поисках стабильности, и этот поединок может дать новый импульс обеим командам.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» неудачно стартовал в текущем сезоне, набрав всего 2 очка в 4 турах, что ставит команду на 16-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует слабую оборонительную игру, пропуская в каждом из последних четырех матчей. Тем не менее, атака выглядит неплохо: за последние 5 игр «Кристал Пэлас» забил 9 голов. Лидер атаки Жан-Филипп Матета забил 4 мяча в 6 матчах и остаeтся ключевым игроком команды.
Последние матчи:
- «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер»
- «Челси» 1:1 «Кристал Пэлас»
- «Кристал Пэлас» 4:0 «Норвич» (Кубок лиги)
- «Кристал Пэлас» 0:2 «Вест Хэм»
- КПР 1:2 «Кристал Пэлас» (Кубок лиги)
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» начал сезон нестабильно, занимая 10-е место после 4 туров с 6 очками. Команда Эрика тен Хага чередует хорошие и плохие результаты, но после уверенной победы 3:0 над «Саутгемптоном», можно ожидать более стабильной игры. «Юнайтед» отлично проявляет себя в атаке, забив 12 голов за последние 5 игр. Алехандро Гарначо является ключевым бомбардиром команды с 4 голами в 6 матчах.
Последние матчи:
- «Манчестер Юнайтед» 7:0 «Барнсли» (Кубок лиги)
- «Саутгемптон» 0:3 «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Ливерпуль»
- «Брайтон» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Юнайтед» 1:0 «Фулхэм»
Личные встречи
«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» провели множество напряженных встреч в прошлом. В последних матчах «Кристал Пэлас» сумел удивить соперника, выиграв 4:0 в мае 2024 года. Однако, до этого «Манчестер Юнайтед» уверенно доминировал в очных встречах, включая победу 3:0 в Кубке лиги.
Последние встречи:
- «Кристал Пэлас» 4:0 «Манчестер Юнайтед» (2024)
- «Манчестер Юнайтед» 0:1 «Кристал Пэлас» (2023)
- «Манчестер Юнайтед» 3:0 «Кристал Пэлас» (2023, Кубок Лиги)
- «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Кристал Пэлас» (2023)
Статистика
«Кристал Пэлас»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах
«Манчестер Юнайтед»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Манчестер Юнайтед» выглядит более уверенно в последних матчах, особенно в атаке. В то же время «Кристал Пэлас» имеет трудности с обороной, хотя и неплохо проявляет себя в атаке. Ожидается открытая игра с большим количеством моментов. Однако класс «Манчестер Юнайтед» и их атакующий потенциал могут оказаться решающими факторами в этом матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.80.