21.09.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
6
Гехи
5
Лакруа
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
14
Матета
4-1-3-2
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
24
Эриксен
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
20
Уортон
5
Лерма
5
Лерма
20
Уортон
9
Нкетиа
19
Хьюз
19
Хьюз
9
Нкетиа
14
Матета
7
Сарр
7
Сарр
14
Матета
24
Эриксен
5
Угарте
5
Угарте
24
Эриксен
11
Зиркзее
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
16
Диалло
19
Хойлунд
19
Хойлунд
16
Диалло
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
11
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
309
638
Сейвы
7
4
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Юнайтед», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»