Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 18:20
Кристал Пэлас
21.09.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
18
Даичи Камада
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
6
Гехи
5
Лакруа
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
14
Матета
4-1-3-2
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
24
Эриксен
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
20
Уортон
5
Лерма
5
Лерма
20
Уортон
9
Нкетиа
19
Хьюз
19
Хьюз
9
Нкетиа
14
Матета
7
Сарр
7
Сарр
14
Матета
24
Эриксен
5
Угарте
5
Угарте
24
Эриксен
11
Зиркзее
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
16
Диалло
19
Хойлунд
19
Хойлунд
16
Диалло
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
11
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
309
638
Сейвы
7
4
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Юнайтед», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас»«Манчестер Юнайтед»

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+