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Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Манчестер Юнайтед», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.