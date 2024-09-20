Тоттенхэм – Брентфорд: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе Tottenham Hotspur Stadium состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Ожидается интересное противостояние с учетом текущей формы команд и их последних результатов.

«Тоттенхэм» стартовал в сезоне с переменным успехом и после 4 туров набрал 4 очка, занимая 13-е место. В последнем матче против «Арсенала» команда потерпела поражение (0:1), что подчеркивает нестабильность игры. Однако, «Тоттенхэм» традиционно сильнее на домашней арене и способен навязать борьбу любому сопернику.

Лидер команды, Сон Хын Мин, находится в отличной форме и уже забил 4 гола в 6 матчах. Атака «Тоттенхэма» выглядит прилично, ведь команда забивает стабильно – 8 голов в последних 5 играх. Однако оборона оставляет желать лучшего, ведь в тех же матчах команда пропустила 5 голов.

Последние матчи:

«Брентфорд»

«Брентфорд» показывает хорошие результаты в этом сезоне, набрав 6 очков за 4 тура и занимая 9-е место в таблице. Команда играет уверенно в атаке, забив 8 голов в последних 5 играх, но при этом имеет проблемы в обороне, пропустив 6 голов.

Лидер атак «Брентфорда» Йоан Висса уже забил 3 гола в 5 матчах, и его форма важна для успехов команды. В последних матчах «Брентфорд» демонстрировал неплохую игру, однако команда часто допускает ошибки в обороне, что может стать решающим фактором в этом поединке.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах команды демонстрировали борьбу. В сезоне 2023/24 обе встречи были достаточно результативными: «Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда» 3:2 дома, а в первой игре сезона 2023/24 сыграли вничью 2:2. Важно отметить, что «Брентфорд» однажды побеждал «Тоттенхэм» на его поле – 3:1 в мае 2023 года.

Статистика

«Тоттенхэм» : Забивает в среднем: 1.60 гола за матч Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 8 голов Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Брентфорд» : Забивает в среднем: 1.60 гола за матч Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 8 голов Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов



Прогноз на матч

Обе команды обладают сильной атакой, и, учитывая их текущую форму, можно ожидать результативный матч. «Тоттенхэм» силен на домашней арене и будет стремиться реабилитироваться после поражения от «Арсенала». В свою очередь, «Брентфорд» также способен навязать борьбу и, вероятно, отметится забитым голом.

Рекомендации для ставок:

ОЗ (Обе забьют) – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.00

Рекомендация: ОЗ (Обе забьют) за коэффициент 1.70.