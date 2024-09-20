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    • Тоттенхэм – Брентфорд: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    Тоттенхэм – Брентфорд: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе Tottenham Hotspur Stadium состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Ожидается интересное противостояние с учетом текущей формы команд и их последних результатов.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» стартовал в сезоне с переменным успехом и после 4 туров набрал 4 очка, занимая 13-е место. В последнем матче против «Арсенала» команда потерпела поражение (0:1), что подчеркивает нестабильность игры. Однако, «Тоттенхэм» традиционно сильнее на домашней арене и способен навязать борьбу любому сопернику.

    Лидер команды, Сон Хын Мин, находится в отличной форме и уже забил 4 гола в 6 матчах. Атака «Тоттенхэма» выглядит прилично, ведь команда забивает стабильно – 8 голов в последних 5 играх. Однако оборона оставляет желать лучшего, ведь в тех же матчах команда пропустила 5 голов.

    Последние матчи:

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» показывает хорошие результаты в этом сезоне, набрав 6 очков за 4 тура и занимая 9-е место в таблице. Команда играет уверенно в атаке, забив 8 голов в последних 5 играх, но при этом имеет проблемы в обороне, пропустив 6 голов.

    Лидер атак «Брентфорда» Йоан Висса уже забил 3 гола в 5 матчах, и его форма важна для успехов команды. В последних матчах «Брентфорд» демонстрировал неплохую игру, однако команда часто допускает ошибки в обороне, что может стать решающим фактором в этом поединке.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах команды демонстрировали борьбу. В сезоне 2023/24 обе встречи были достаточно результативными: «Тоттенхэм» выиграл у «Брентфорда» 3:2 дома, а в первой игре сезона 2023/24 сыграли вничью 2:2. Важно отметить, что «Брентфорд» однажды побеждал «Тоттенхэм» на его поле – 3:1 в мае 2023 года.

    Статистика

    • «Тоттенхэм»:

      • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
      • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
      • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
      • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    • «Брентфорд»:

      • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
      • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
      • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
      • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч

    Обе команды обладают сильной атакой, и, учитывая их текущую форму, можно ожидать результативный матч. «Тоттенхэм» силен на домашней арене и будет стремиться реабилитироваться после поражения от «Арсенала». В свою очередь, «Брентфорд» также способен навязать борьбу и, вероятно, отметится забитым голом.

    Рекомендации для ставок:

    • ОЗ (Обе забьют) – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.00

    Рекомендация: ОЗ (Обе забьют) за коэффициент 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 11:48
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