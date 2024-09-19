Йованчич рассказал о своем переезде в Петропавловск

Полузащитник «Кызыл-Жара» Душан Йованчич рассказал о своем переходе в петропавловский клуб.

– Как отреагировала ваша семья, когда узнала, что вы поедете играть в Казахстан?

– Да нормально, они знали чуть-чуть Казахстан. Когда я был в Костанае, они пару месяцев следили за мной, спрашивали все ли нормально тут, поэтому хорошо отреагировали, когда я поехал играть в Петропавловск.

– Можете ли вы назвать кого-то из старших наставников по футболу? Может играли с кем-то раньше?

– Футболистов было много и каждый футболист что-то показывает, смотришь и делаешь так же. Тренеров тоже было много, многие из них помогали, подсказывали как нужно поступать, жить, играть. Не могу выделить одного.