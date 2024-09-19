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    Йованчич рассказал о своем переезде в Петропавловск

    Полузащитник «Кызыл-Жара» Душан Йованчич рассказал о своем переходе в петропавловский клуб.

    – Как отреагировала ваша семья, когда узнала, что вы поедете играть в Казахстан?

    – Да нормально, они знали чуть-чуть Казахстан. Когда я был в Костанае, они пару месяцев следили за мной, спрашивали все ли нормально тут, поэтому хорошо отреагировали, когда я поехал играть в Петропавловск.

    – Можете ли вы назвать кого-то из старших наставников по футболу? Может играли с кем-то раньше?

    – Футболистов было много и каждый футболист что-то показывает, смотришь и делаешь так же. Тренеров тоже было много, многие из них помогали, подсказывали как нужно поступать, жить, играть. Не могу выделить одного.

    • Йованчич родом из Сербии.
    • Ранее игрок выступал в греческой «Кифисии».

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    Источник: Телеграм «Кызыл-Жара»

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    19.09.2024 14:55
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