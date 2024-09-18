«Динамо-2» Москва – «Чертаново»: прогноз на матч 22-го тура Второй лиги – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года на стадионе UTB Novogorsk-Dynamo состоится матч 22-го тура Второй лиги России, в котором встретятся «Динамо-2 Москва» и «Чертаново». Оба коллектива пытаются вернуться к стабильным победам и стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице.

«Динамо-2 Москва» занимает первое место в таблице, но команда не может выиграть в последних трeх матчах, что вызывает опасения среди болельщиков. Несмотря на это, атака «Динамо-2» продолжает быть одной из самых результативных, забивая в среднем 1.20 гола за игру. Денис Боков является ключевым игроком, забив 8 голов в 15 матчах. Однако оборона команды оставляет желать лучшего – 7 пропущенных голов в последних 5 матчах.

Последние матчи «Динамо-2» Москва:

Вторая лига. 14.09.2024: «Динамо СПб» 2:2 «Динамо-2 Москва»

Вторая лига. 01.09.2024: «Динамо Вологда» 2:0 «Динамо-2 Москва»

Вторая лига. 25.08.2024: «Динамо-2 Москва» 0:0 «ФК Тверь»

Вторая лига. 17.08.2024: «Динамо-2 Москва» 3:1 «Леон Сатурн»

Вторая лига. 11.08.2024: «Иркутск» 2:1 «Динамо-2 Москва»

«Чертаново»

«Чертаново» занимает шестое место, но команда переживает кризис, проиграв 4 последних матча подряд. Атака выглядит неубедительно – лишь 0.60 гола за игру в последних 5 встречах, однако Александр Французов стабильно забивает и остаeтся лидером команды с 8 голами в 21 матче. Оборона также ослаблена: команда пропускает в среднем 1.00 гол за игру.

Последние матчи «Чертаново»:

Вторая лига. 15.09.2024: «Чертаново» 0:1 «Динамо Вологда»

ФОНБЕТ Кубок России. 04.09.2024: «Челябинск» 1:0 «Чертаново»

Вторая лига. 01.09.2024: «Чертаново» 0:1 «Леон Сатурн»

Вторая лига. 25.08.2024: «Иркутск» 1:0 «Чертаново»

ФОНБЕТ Кубок России. 21.08.2024: «Чертаново» 3:1 «Леон Сатурн»

Личные встречи

История противостояний этих команд показывает некоторое преимущество «Динамо-2 Москва», которое не проигрывает в последних трeх встречах с «Чертаново».

Последние встречи:

Вторая лига. 26.05.2024: «Чертаново» 0:1 «Динамо-2 Москва»

Вторая лига. 24.10.2022: «Чертаново» 2:2 «Динамо-2 Москва»

Вторая лига. 28.08.2022: «Динамо-2 Москва» 1:3 «Чертаново»

Вторая лига. 14.10.2021: «Динамо-2 Москва» 2:2 «Чертаново»

Вторая лига. 22.08.2021: «Чертаново» 0:3 «Динамо-2 Москва»

Статистика

«Динамо-2 Москва»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Чертаново»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд и их результаты, «Динамо-2 Москва» выглядит фаворитом. Несмотря на неудачные последние матчи, атака команды остаeтся опасной, а «Чертаново» испытывает трудности в защите и атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо-2 Москва» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Динамо-2 Москва» за коэффициент 1.75.