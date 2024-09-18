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    • Мостовой сказал, кому пойдет в плюс новый формат Лиги чемпионов

    Мостовой сказал, кому пойдет в плюс новый формат Лиги чемпионов

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил новый формат Лиги чемпионов.

    «Будет интересно наблюдать за новым форматом Лиги чемпионов. Главное, что клубы будут вылетать, а не падать в другие турниры. Это не совсем правильно, когда команда с небольшим бюджетом доходит до высоких стадий [Лиги Европы], а им попадается богатый клуб [вылетевший из ЛЧ]. Конечно, они вылетят.

    В этом формате добавилось по два матча. Я вижу, как некоторые тренеры говорят, что устают от этого, учитывая все матчи во всех турнирах. Так можно и неделю в самолете провести. Это дополнительная нагрузка для людей.

    Но в четвертьфинале обновленной Лиги все равно будут играть только богатые клубы. Так что нынешний формат станет плюсом для богатых.

    Посмотрим, как будет выглядеть таблица, сколько очков нужно будет для прохода в следующий раунд. Футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся большие деньги», – сказал Мостовой.

    • В общем этапе Лиги чемпионов-2024/25 выступают 36 команд, которые проведут по 8 матчей.
    • Первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9 по 24-е попадут в стыковые матчи плей-офф. Остальные вылетают из турнира.
    • Участники общего этапа Лиги чемпионов более не вылетают в другие турниры.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.09.2024 09:40
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1726642736
    ничего нового и интересного не сказал
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    [email protected]
    1726647148
    капитан очевидность
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