Мостовой сказал, кому пойдет в плюс новый формат Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Будет интересно наблюдать за новым форматом Лиги чемпионов. Главное, что клубы будут вылетать, а не падать в другие турниры. Это не совсем правильно, когда команда с небольшим бюджетом доходит до высоких стадий [Лиги Европы], а им попадается богатый клуб [вылетевший из ЛЧ]. Конечно, они вылетят.

В этом формате добавилось по два матча. Я вижу, как некоторые тренеры говорят, что устают от этого, учитывая все матчи во всех турнирах. Так можно и неделю в самолете провести. Это дополнительная нагрузка для людей.

Но в четвертьфинале обновленной Лиги все равно будут играть только богатые клубы. Так что нынешний формат станет плюсом для богатых.

Посмотрим, как будет выглядеть таблица, сколько очков нужно будет для прохода в следующий раунд. Футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся большие деньги», – сказал Мостовой.

В общем этапе Лиги чемпионов-2024/25 выступают 36 команд, которые проведут по 8 матчей.

Первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9 по 24-е попадут в стыковые матчи плей-офф. Остальные вылетают из турнира.

Участники общего этапа Лиги чемпионов более не вылетают в другие турниры.

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