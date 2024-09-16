Руководство «Кайсара» задерживает зарплаты футболистам

У «Кайсара» финансовые проблемы, сообщает журналист Владимир Жарков в своeм-телеграм канале.

«За июнь футболистам и тренерам выдали деньги частями, а за июль с ними рассчитались только совсем недавно, хотя уже пора заплатить за август.

При этом в команде ходят разговоры, что бюджет «Кайсара» на сезон-2024 исчерпан, в клубной кассе средств нет.

Кроме того, наши источники сообщают, что футболисты неоднократно пытались пообщаться с директором клуба, но он на связь не выходит. А другие люди из руководства «Кайсара» ежедневно кормят завтраками», – пишет источник.