Руководство «Кайсара» задерживает зарплаты футболистам

У «Кайсара» финансовые проблемы, сообщает журналист Владимир Жарков в своeм-телеграм канале.
«За июнь футболистам и тренерам выдали деньги частями, а за июль с ними рассчитались только совсем недавно, хотя уже пора заплатить за август.
При этом в команде ходят разговоры, что бюджет «Кайсара» на сезон-2024 исчерпан, в клубной кассе средств нет.
Кроме того, наши источники сообщают, что футболисты неоднократно пытались пообщаться с директором клуба, но он на связь не выходит. А другие люди из руководства «Кайсара» ежедневно кормят завтраками», – пишет источник.
- «Кайсар» занимает 5-ю строчку в таблице КПЛ.
- За 19 туров клуб набрал 25 очков.