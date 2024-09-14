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    • «Полесье» – «Верес»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

    «Полесье» – «Верес»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Полесье» в Житомире состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины между «Полесьем» и «Вересом». Команды подойдут к этой встрече с разными целями, так как «Полесье» борется за топовые позиции, а «Верес» пытается улучшить свои результаты и подняться выше в таблице.

    «Полесье»

    «Полесье» занимает 2-е место после 4 туров, набрав 10 очков. Команда демонстрирует уверенную игру как в обороне, так и в атаке, особенно выделяется Александр Назаренко, который забил 5 голов в 6 матчах. В последних 9 матчах команда не проигрывает, что делает их явным фаворитом. В 5 последних играх «Полесье» забило 11 голов, что в среднем составляет 2.2 гола за игру, и пропустило всего 4.

    Последние матчи:

    • Черноморец Одесса 1:4 «Полесье»
    • «Полесье» 4:0 Оболонь
    • «Полесье» 1:1 Ингулец

    «Верес»

    «Верес» занимает 12-е место, набрав 4 очка за 5 туров. В последних матчах команда столкнулась с проблемами, особенно в обороне, где они пропустили 7 голов в последних 5 играх. Однако лучший бомбардир команды Владислав Шарай забил 3 гола в 6 матчах, и его результативность остаeтся ключевым фактором для атакующей игры «Вереса». В 5 последних матчах команда забила 7 голов, что в среднем составляет 1.4 гола за игру, но оборона остаeтся проблемой.

    Последние матчи:

    • «Верес» 1:3 Левый берег
    • Колос 0:1 «Верес»
    • Металлист 1925 0:4 «Верес»

    Личные встречи

    В последних 5 встречах «Полесье» одержало 3 победы, а две игры завершились вничью. «Верес» испытывает трудности в играх против «Полесья», что подчeркивает фаворитизм хозяев в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • Верес 1:4 «Полесье» (2024, товарищеский матч)
    • «Полесье» 1:1 Верес (2023)
    • Верес 0:2 «Полесье» (2023)

    Статистика

    • «Полесье»: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах.
    • «Верес»: 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах.
    • «Полесье» забило 11 голов и пропустило 4 в последних 5 матчах.
    • «Верес» забил 7 голов и пропустил 7 в последних 5 матчах.

    Прогноз на матч

    «Полесье» имеет преимущество как по текущей форме, так и по личным встречам. Они демонстрируют уверенную игру и стабильно забивают в каждом матче, что делает их фаворитами в этой встрече. У «Вереса» есть шансы на гол, но их нестабильная оборона может стать проблемой.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Полесья» – коэффициент 1.85
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 1.85.

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    «Полесье» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 15:20
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