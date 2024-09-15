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  • «Полесье» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Полесье» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 16:50
Полесье
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Верес
58' А. Назаренко (П)
6' Н. Гайдучик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
6
Таллес Коста
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Яго Сикейра
АП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
34
55
Крушинский
15
Михайличенко
29
Смоляков
6
Коста
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
4-1-2-3
23
17
Протасевич
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Сикейра
77
Шарай
89
Гайдучик
27
Куция
99
Кампос
44
Чоботенко
4
Матич
4
Матич
44
Чоботенко
6
Коста
60
Мельниченко
60
Мельниченко
6
Коста
7
Назаренко
7
Шастал
7
Шастал
7
Назаренко
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
5
Шевченко
2
Смиян
2
Смиян
5
Шевченко
17
Протасевич
17
Морозко
17
Морозко
17
Протасевич
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
Остались в запасе
Полесье
Верес
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Полесье - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Вереса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Верес»

«Полесье» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Полесье
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