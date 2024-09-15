15.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
34
55
Крушинский
15
Михайличенко
29
Смоляков
6
Коста
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
4-1-2-3
23
17
Протасевич
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Сикейра
77
Шарай
89
Гайдучик
27
Куция
99
Кампос
44
Чоботенко
4
Матич
4
Матич
44
Чоботенко
6
Коста
60
Мельниченко
60
Мельниченко
6
Коста
7
Назаренко
7
Шастал
7
Шастал
7
Назаренко
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
5
Шевченко
2
Смиян
2
Смиян
5
Шевченко
17
Протасевич
17
Морозко
17
Морозко
17
Протасевич
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
Остались в запасе
Полесье
Верес
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Полесье - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Вереса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Верес»
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Источник: «Бомбардир»