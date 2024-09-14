«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Англии – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Молинью» состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом». Ожидается напряженная встреча, учитывая последние результаты команд.

«Вулверхэмптон»

Главный тренер: Гари О’Нил

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в таблице с 1 очком после 3 туров. Команда показала нестабильную игру, хотя смогла избежать поражений в последних двух матчах. Проблемы в обороне очевидны – 10 пропущенных голов в последних 5 играх, что составляет 2 гола за матч в среднем. В атаке дела также обстоят не лучшим образом – 5 забитых мячей в тех же 5 встречах.

Последние матчи:

Ноттингем Форест 1:1 «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» 2:6 Челси

Арсенал 2:0 «Вулверхэмптон»

«Ньюкасл»

Главный тренер: Эдди Хау

«Ньюкасл» находится в отличной форме и занимает 5-е место с 7 очками после 3 туров. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, демонстрируя стабильную игру в обороне и забивая важные голы. В среднем они пропускают 0.6 гола за матч и забивают 1.2 гола.

Последние матчи:

«Ньюкасл» 2:1 Тоттенхэм

Борнмут 1:1 «Ньюкасл»

«Ньюкасл» 1:0 Саутгемптон

Личные встречи

В последних 5 личных встречах «Ньюкасл» одержал 3 победы, 2 матча завершились вничью. Команда уверенно справляется с соперником, демонстрируя превосходство в атаке.

Последние встречи:

Статистика

«Вулверхэмптон»: 1 ничья, 1 победа в последних 2 матчах, забил 5 голов, пропустил 10.

«Ньюкасл»: 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах, забил 6 голов, пропустил 3.

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд и их личных встреч, «Ньюкасл» выглядит фаворитом предстоящего матча. Учитывая проблемы «Вулверхэмптона» в обороне, гости могут добиться результата.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.85

Обе забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.85.