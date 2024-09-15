15.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
4-2-2-2
26
Джонстон
21
Айт Нури
15
Москера
15
Доусон
27
Семеду
7
Андре
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
22
Ларсен
10
Кунья
3-3-3-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
3
Холл
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
21
Айт Нури
9
Форбс
9
Форбс
21
Айт Нури
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
27
Беллегард
7
Хванг
7
Хванг
27
Беллегард
39
Гимарайнс
6
Келли
6
Келли
39
Гимарайнс
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
3
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
17
6
Офсайды
3
2
Количество передач
427
460
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ньюкасла», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»