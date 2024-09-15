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  • «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 17:20
Вулверхэмптон
15.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
36' М. Лемина
75' Ф. Шер 80' Х. Барнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Андре
ОП
99
Марио Лемина
(К) ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-2-2-2
26
Джонстон
21
Айт Нури
15
Москера
15
Доусон
27
Семеду
7
Андре
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
22
Ларсен
10
Кунья
3-3-3-1
1
Поуп
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
3
Холл
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
21
Айт Нури
9
Форбс
9
Форбс
21
Айт Нури
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
27
Беллегард
7
Хванг
7
Хванг
27
Беллегард
39
Гимарайнс
6
Келли
6
Келли
39
Гимарайнс
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ньюкасл
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Ньюкасл
3
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
17
6
Офсайды
3
2
Количество передач
427
460
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ньюкасла», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Вулверхэмптон
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