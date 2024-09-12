Аверченко предположил, кто станет лучшим бомбардиром КПЛ

Экс-игрок сборной Казахстана Евгений Аверченко считает, что Жоао Пауло главный претендент на звание лучшего бомбардира.

– Трудно предсказать, кто выиграет гонку бомбардиров КПЛ. Лучший показатель – 7 забитых мячей, что очень мало. Свое предпочтение отдам ЖоаоЖоао Пауло. Бразильский игрок уже который год показывает свои бомбардирские качества, забивал голы и в «Ордабасы» и в «Кайрате». Я думаю, что он подтвердит свое звание лучшего бомбардира чемпионата.