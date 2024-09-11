Тренер Бразилии объяснил слабые результаты сборной в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался о результатах команды в квалификации к чемпионату мира.

Бразильцы набрали 10 очков в 8 турах отбора ЧМ-2026.

Они занимают 5-е место в зоне КОНМЕБОЛ.

Сборная одержала только 3 победы при 4 поражениях.

«Нужен баланс. Нам не хватает самой важной детали – проникновений в штрафную соперника, а также завершения атак.

Мы должны играть острее и целеустремленнее. Обидно, ведь мы много работаем. Есть эмоциональная нестабильность у игроков по ходу матчей. Я чувствую это. Не только в случае с Винисиусом.

То, как завершился первый этап отбора – я за это отвечаю, нам многого не хватало. Я не хочу наказывать ни одного футболиста, но мы должны работать и понимать, что нам нужно делать больше, чтобы достичь того уровня, которого мы все хотим», – сказал тренер.