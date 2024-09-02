Жуковский – о матче с «Тоболом»: «Нам все-таки обиднее эта ничья»

Главный тренер «Атырау» Виталий Жуковский прокомментировал ничью в матче 19-го тура Премьер-лиги против «Тобола» (1:1).

«Хороший матч. Соскучились уже по натуральному полю, по хорошему сопернику. Интересный матч, держал в напряжении обе команды. Наверное, нам все-таки обиднее эта ничья, потому что мы вели в счете. В принципе, в совокупности равный матч. Соперник больше контролировал мяч, но это происходило на своей половине поля. В третьей зоне у нас были хорошие подходы.

Я считаю, что для судьи этот матч был непростой, потому что очень много было переходных фаз, столкновений... Но игра не была грубой. Мне кажется, игра была честной. Но интересно посмотреть статистику, сколько было фолов. Также очень много было стандартных положений. Непростая была игра.

У «Тобола», понятно, кто ни выходит – тот игрок сборной. Понятно, что команда квалифицированная, с хорошими футболистами, и тут нам непросто. У нас хорошие, талантливые ребята, но кто выходит в старте – 2005 года рождения. Я считаю, что у этих ребят есть будущее, но пока, понятно, чуть не хватает опыта», – рассказал Жуковский.