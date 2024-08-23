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  • «Сексуальна даже со сломанной берцовой костью»: Ивана Кнолль выложила эротичные фото на костылях

«Сексуальна даже со сломанной берцовой костью»: Ивана Кнолль выложила эротичные фото на костылях

23 августа 2024, 21:30
6

Знаменитая хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новые яркие фото.

Девушка похвасталась фигурой в откровенном наряде, держа в руках костыли. У Кнолль сломана нога.

«Сексуальна даже со сломанной берцовой костью», – подписала кадры хорватка.

  • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
  • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
  • Сейчас она путешествует по миру и регулярно выкладывает горячие кадры.

Фото: соцсети Иваны Кнолль

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Источник: «Бомбардир»
Хорватия. Футбольная лига Хорватия Кнолль Ивана
Комментарии (6)
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гууд
1724438814
"Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре" нет! она известна благодаря местному редактору!!!(((
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Fialet
1724440263
Местные редакторы совсем уже извращенцами стали, их уже баба с костылями возбуждает.
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Бриг
1724441543
Жуть!
Ответить
Dr Metal
1724472825
С таким карданом она скоро в дверь не пролезет
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АлексМак
1724485943
зад неприлично велик, фу
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