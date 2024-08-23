«Сексуальна даже со сломанной берцовой костью»: Ивана Кнолль выложила эротичные фото на костылях

Знаменитая хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новые яркие фото.

Девушка похвасталась фигурой в откровенном наряде, держа в руках костыли. У Кнолль сломана нога.

«Сексуальна даже со сломанной берцовой костью», – подписала кадры хорватка.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

Сейчас она путешествует по миру и регулярно выкладывает горячие кадры.

Фото: соцсети Иваны Кнолль