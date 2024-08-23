«Сексуальна даже со сломанной берцовой костью»: Ивана Кнолль выложила эротичные фото на костылях

Знаменитая хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новые яркие фото.
Девушка похвасталась фигурой в откровенном наряде, держа в руках костыли. У Кнолль сломана нога.
«Сексуальна даже со сломанной берцовой костью», – подписала кадры хорватка.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- Сейчас она путешествует по миру и регулярно выкладывает горячие кадры.
Фото: соцсети Иваны Кнолль
Источник: «Бомбардир»