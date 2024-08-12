Ничья «Спартака», Дркушич выбрал «Зенит», Роберто покинул «Барселону» и другие новости

Роша показал рану на ноге после фола Сперцяна.

Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне».

«Манчестер Юнайтед» заплатит 70 миллионов за двух игроков «Баварии».

Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе.

«Челси» объявил о новом трансфере за 60 миллионов.

Агент защитника «Сочи» подтвердил переход игрока в «Зенит».

РПЛ. «Спартак» в 5-й раз подряд не смог победить «Ахмат» (0:0).

Бабича и Швеца коллективно разнимали во время потасовки в матче «Спартак» – «Ахмат».

Роберто покинул «Барселону» после 18 лет в клубе.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?