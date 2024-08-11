Отрыв «Зенита» в РПЛ, новый клуб Набабкина, трофеи «Манчестер Сити» и «Баварии» и другие новости

Денисов запретил своим воспитанникам смотреть матчи РПЛ.
37-летний Набабкин подписал контракт с новым клубом.
Глушенков забил «Динамо» – у него 9 голов в 6 матчах за «Зенит».
Суперкубок Англии. «Сити» выиграл у «МЮ» по пенальти.
РПЛ. Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Динамо» (1:0) в матче лидеров турнира.
Глушенков в концовке матча с «Динамо» заставлял болбоя тянуть время.
Алексис Санчес перешел в клуб, за который выступал 13 лет назад.
«Это неуважение к команде»: Личка – об игре динамовца Нгамале в матче с «Зенитом».
Тюкавин: «Все знают, кто в «Динамо» должен бить пенальти, но почему-то подошел Нгамале».
Глушенков по ходу матча с «Динамо» призвал Дасу закрыть рот и смотреть на табло.
РПЛ. «Краснодар» вырвал победу над ЦСКА (2:1), москвичи впервые уступили при Николиче.
Кейн с «Баварией» выиграл трофей на стадионе «Тоттенхэма».
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?