Отрыв «Зенита» в РПЛ, новый клуб Набабкина, трофеи «Манчестер Сити» и «Баварии» и другие новости

Денисов запретил своим воспитанникам смотреть матчи РПЛ.

37-летний Набабкин подписал контракт с новым клубом.

Глушенков забил «Динамо» – у него 9 голов в 6 матчах за «Зенит».

Суперкубок Англии. «Сити» выиграл у «МЮ» по пенальти.

РПЛ. Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Динамо» (1:0) в матче лидеров турнира.

Глушенков в концовке матча с «Динамо» заставлял болбоя тянуть время.

Алексис Санчес перешел в клуб, за который выступал 13 лет назад.

«Это неуважение к команде»: Личка – об игре динамовца Нгамале в матче с «Зенитом».

Тюкавин: «Все знают, кто в «Динамо» должен бить пенальти, но почему-то подошел Нгамале».

Глушенков по ходу матча с «Динамо» призвал Дасу закрыть рот и смотреть на табло.

РПЛ. «Краснодар» вырвал победу над ЦСКА (2:1), москвичи впервые уступили при Николиче.

Кейн с «Баварией» выиграл трофей на стадионе «Тоттенхэма».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?