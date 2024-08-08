Во Франции оценили дебют Сафонова за «ПСЖ»

Французская газета Le Parisien написала отчет по товарищескому матчу «ПСЖ» со «Штурмом».

Редакторы посвятили один абзац Матвею Сафонову, для которого эта игра стала дебютной в составе парижской команды.

Российский голкипер пропустил два гола, один из них – между ног.

«Помимо счета, который не представляет интереса, мы смогли увидеть дебют Матвея Сафонова. Пока еще рано делать какие-либо выводы, но кроме отбитых ударов головой и с острого угла, российский вратарь, перешедший в начале лета за 20 миллионов евро, пока не проявил себя настолько, чтобы мы могли называть его достойным конкурентом Джанлуиджи Доннаруме», – сообщается в статье.