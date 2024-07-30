В «Атланте» объяснили трансфер Миранчука

Вице-президент и технический директор «Атланты Юнайтед» Карлос Боканегра рассказал, почему клуб решил купить полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Российского футболиста приобрели за 12 млн евро.

Контракт с ним подписан по схеме «3+1».

«Мы рады подписать игрока уровня Алексея из европейской топ-лиги. Он атакующий игрок, который создает отличные моменты и способен забивать голы.

За последние четыре года он был стабильным игроком Серии А и провел более 40 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также помог «Аталанте» выиграть титул Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Мы рады добавить в наш состав игрока с его опытом и менталитетом победителя и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в «Атланте», – заявил Боканегра.