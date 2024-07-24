Лига чемпионов. ПАОК Оздоева обыграл «Борац» (3:2)

Греческий «ПАОК» оказался сильнее боснийского «Бораца» во в 1-м матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Команды порадовали зрителей большим количеством забитых мячей. Дублем отметился греческий полузащитник Константинос Кулиеракис. Победный гол на счету нигерийского центрфорварда греческого коллектива Уильяма Трост-Эконга. Российский хавбек «ПАОКа» Магомед Оздоев появился в основе и отыграл 69 минут.

Лига чемпионов. 2-й раунд. 1-й матч

ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Кулиеракис, 17; 1:1 – Эррера, 22 ; 2:1 – Кулиеракис, 39; 2:2 – Куласин,45+3; 3:2 – Трост– Эконг, 51;

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