Лига чемпионов. ПАОК Оздоева обыграл «Борац» (3:2)

Греческий «ПАОК» оказался сильнее боснийского «Бораца» во в 1-м матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Команды порадовали зрителей большим количеством забитых мячей. Дублем отметился греческий полузащитник Константинос Кулиеракис. Победный гол на счету нигерийского центрфорварда греческого коллектива Уильяма Трост-Эконга. Российский хавбек «ПАОКа» Магомед Оздоев появился в основе и отыграл 69 минут.
Лига чемпионов. 2-й раунд. 1-й матч
ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина) – 3:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Кулиеракис, 17; 1:1 – Эррера, 22 ; 2:1 – Кулиеракис, 39; 2:2 – Куласин,45+3; 3:2 – Трост– Эконг, 51;
Источник: «Бомбардир»