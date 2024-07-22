Матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Партизаном» обещает быть интересным и напряженным. Оба клуба имеют свои сильные и слабые стороны, и результаты последних матчей помогут нам лучше понять, что ожидать от этого поединка.

Анализ команды «Динамо»

Форма : В последних 5 играх «Динамо» продемонстрировал неплохую форму, забив 9 голов и пропустив 5. Команда выигрывает и играет вничью, показывая стабильные результаты.

: В последних 5 играх «Динамо» продемонстрировал неплохую форму, забив 9 голов и пропустив 5. Команда выигрывает и играет вничью, показывая стабильные результаты. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Последние результаты:

Поражение от «Унион Берлин» (2-3)

Победа над «Мамелоди Сандаунз» (1-0)

Победа над «Брондбю» (4-0)

Ничья с «Шальке» (2-2)

Ничья с «Падерборн» (0-0)

Команда Александра Шовковского играет на своем домашнем стадионе, что является значительным преимуществом. «Динамо Киев» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о их устойчивости и боевом духе.

Анализ команды «Партизан»

Форма : «Партизан» в последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 8. Команда показывает менее стабильные результаты по сравнению с «Динамо Киев».

: «Партизан» в последних 5 играх забил 5 голов и пропустил 8. Команда показывает менее стабильные результаты по сравнению с «Динамо Киев». Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.00 за игру, а пропускают они в среднем 1.60 гола за игру.

Последние результаты:

Победа над «Напредак» (1-0)

Ничья с «Локомотив» (1-1)

Поражение от ЦСКА (0-3)

Ничья с «Динамо» (2-2)

Поражение от «Браво» (1-2)

«Партизан» забивает в 10 из 12 последних матчей, что указывает на их способность находить моменты для взятия ворот, несмотря на общую нестабильность.

Личные встречи

В предыдущих встречах между этими командами в 2017 году «Динамо Киев» одержал две победы:

07.12.2017 : «Динамо» 4 – 1 «Партизан»

: «Динамо» 4 – 1 «Партизан» 28.09.2017: «Партизан» 2 – 3 «Динамо»

Это показывает, что у «Динамо» есть опыт и уверенность в играх против «Партизана».

Прогноз на матч

Учитывая все вышеизложенные данные, можно сделать вывод, что «Динамо» выглядит более подготовленным и сильным соперником на данный момент. Их результаты последних матчей и статистика говорят о высокой вероятности их победы в предстоящем матче. Домашнее преимущество и предыдущий успешный опыт игр против «Партизана» также играют на руку киевлянам.

Наша ставка: Победа хозяев («Динамо Киев») за коэффициент 1.75