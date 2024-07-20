Мюллер: «Месси во время матчей часто стоит на месте»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался об игре Лионеля Месси.

«Для меня важнее не статистика, а общее впечатление от игры. Магия футбола – в эстетике и элегантности.

Я лучше как бомбардир, чем Зинедин Зидан. Но в плане магии игры француз лучше, он волшебник, как и Месси.

Со стороны может казаться, что Месси в матчах часто стоит на месте, но он делает это в нужных местах. Затем включает турбо-режим и забивает. Нельзя его в этом винить», – цитирует Мюллера Bild.