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Мюллер: «Месси во время матчей часто стоит на месте»

20 июля 2024, 15:19
4

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался об игре Лионеля Месси.

«Для меня важнее не статистика, а общее впечатление от игры. Магия футбола – в эстетике и элегантности.

Я лучше как бомбардир, чем Зинедин Зидан. Но в плане магии игры француз лучше, он волшебник, как и Месси.

Со стороны может казаться, что Месси в матчах часто стоит на месте, но он делает это в нужных местах. Затем включает турбо-режим и забивает. Нельзя его в этом винить», – цитирует Мюллера Bild.

  • Месси взял 8 «Золотых мячей».
  • Лео – действующий победитель ЧМ и Кубка Америки.
  • Месси выступает в США за «Интер Майами».

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Бавария Аргентина Месси Лионель Мюллер Томас
Комментарии (4)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721480011
Луис Суарес El Pistolero крут
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Таврида
1721482210
Турбо-режим у Месси всегда был готов, помню финал Кубка Испании 2017 против Алавеса, Барселона тупо растерялась после гола Тео Эрнандеса и встала, Месси включил четвертую ускоренную и Барса еще до перерыва пололожила соперника на лопатки.
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