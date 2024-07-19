Тренер «Зенита» Оливейра высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мыслями по поводу чемпионской интриги в РПЛ.

«Интрига в РПЛ всегда есть и будет, потому что чемпионат России очень сложный, здесь много качественных команд, которые готовы бороться за высокие места. На мой взгляд, РПЛ всегда была сложной лигой. Не во всех чемпионатах так много команд борются за высокие места. Поэтому в начале сезона никто чемпионом не станет, мы будем стараться занять самое высокое место», – ответил Оливейра.