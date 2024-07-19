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  • Тренер «Зенита» Оливейра высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Тренер «Зенита» Оливейра высказался о чемпионской интриге в РПЛ

19 июля 2024, 21:22
3

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мыслями по поводу чемпионской интриги в РПЛ.

«Интрига в РПЛ всегда есть и будет, потому что чемпионат России очень сложный, здесь много качественных команд, которые готовы бороться за высокие места. На мой взгляд, РПЛ всегда была сложной лигой. Не во всех чемпионатах так много команд борются за высокие места. Поэтому в начале сезона никто чемпионом не станет, мы будем стараться занять самое высокое место», – ответил Оливейра.

  • «Зенит» уже провел первый официальный поединок в новом сезоне. В рамках суперкубкового матча дружина Сергея Семака уверенно переиграла «Краснодар» Мурада Мусаева (4:2).
  • Важную роль в победе над южанами сыграл новичок команды Максим Глушенков, отправивший в ворота соперника два мяча. Также точными ударами в игре отметились Родригао и Вендел.
  • Петербуржцы начнут сезон РПЛ в Самаре, где встретятся с местными «Крыльями Советов».
  • «Зенит» завоевывает золотые медали российского первенства 6 лет подряд.
  • В 2025 году команда с берегов Невы отпразднует 100-летие. В честь этого события петербуржцы представили новую форму.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
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NewLife
1721415003
Слова профессионала, а не этого дерьма по фамилии Черданцев.
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Garrincha58
1721415042
ещё не началось а они все в один голос о какой то гонке зачем сейчас делить шкуру не убитого медведя вот придёт весенняя страда тогда можно будет что то говорить
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DVOK68
1721415887
Что в начале сезона никто чемпионом не станет-согласен всецело!Юморной дядька)
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