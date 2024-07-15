Губерниев высказался о победе Испании над Англией

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился взглядом на победу Испании на Евро-2024.

«Да, тополиный пух, жара, июль! Ветер уносит Англию! И всe-таки испанские тучи так жестоки... Победила игра, победил футбол! В Испании не сомневался никогда! В этом моe постоянство! Тут понимать надо!» – высказался Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев в своих соцсетях спрогнозировал, что Англия одолеет Испанию и завоюет золото Евро.

В финальном поединке турнира испанцы сумели обыграть англичан (2:1).

Голами у дружины Луиса де ла Фуэнте отметились Нико Уильямс и Микель Ойарсабаль.

Испанцы забили 15 голов на континентальном первенстве в Германии и пропустили всего 4 раза. Команда выиграла все матчи Евро.

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