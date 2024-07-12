Генсек РФС высказался о ситуации с переговорами «Зенита» по Кордобе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о попытке «Зенита» приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

– Слышали историю с «Краснодаром» и «Зенитом» по поводу Кордобы? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.

– Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.

– Что конкретно обсуждали с Галицким?

– Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.

– Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.

– Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации.

31-летний Кордоба в минувшем сезоне провел 31 матч за «Краснодар», забил 18 голов, отдал 3 передачи.

Журналист Иван Карпов сообщал, что во время вечеринки по случаю чемпионства «Зенита» председатель правления клуба Александр Медведев сказал, что ожидает Кордобу за столиком новичков.

По данным журналиста Максима Алланазарова, руководство «Краснодара» не имеет планов по продаже кого-либо из лидеров команды прямым конкурентам.

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