Генсек РФС высказался о ситуации с переговорами «Зенита» по Кордобе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о попытке «Зенита» приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
– Слышали историю с «Краснодаром» и «Зенитом» по поводу Кордобы? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.
– Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.
– Что конкретно обсуждали с Галицким?
– Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.
– Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.
– Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации.
- 31-летний Кордоба в минувшем сезоне провел 31 матч за «Краснодар», забил 18 голов, отдал 3 передачи.
- Журналист Иван Карпов сообщал, что во время вечеринки по случаю чемпионства «Зенита» председатель правления клуба Александр Медведев сказал, что ожидает Кордобу за столиком новичков.
- По данным журналиста Максима Алланазарова, руководство «Краснодара» не имеет планов по продаже кого-либо из лидеров команды прямым конкурентам.
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