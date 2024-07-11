Губерниев: «Англия поставит на место выскочек из Испании»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход Англии в финал Евро-2024.
«Как я и предполагал, Англия в финале! А следом англичане поставят на место выскочек из Испании и выиграют ЧЕ... Всем ясно?», – заявил Губерниев.
- Англия сумела обыграть Нидерланды (2:1).
- Теперь английский коллектив сыграет в финале континентального первенства в Германии. Там их соперником станет Испания.
- Испанская команда выиграла все 6 встреч турнира. Испанцы в полуфинале Евро переиграли Францию Дидье Дешама (2:1).
- Последний раз англичане и испанцы встречались 2018 году в рамках Лиги наций. Тогда сильнее оказалась Англия (3:2).
Источник: Telegram-канал Дмитрия Губрниева