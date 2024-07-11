Губерниев: «Англия поставит на место выскочек из Испании»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход Англии в финал Евро-2024.

«Как я и предполагал, Англия в финале! А следом англичане поставят на место выскочек из Испании и выиграют ЧЕ... Всем ясно?», – заявил Губерниев.