Тренер сборной Испании оценил игру команды против Франции

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил удовлетворение действиями подопечных в матче с Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Мы счастливы. Мы и так были счастливы, попав в полуфинал, но теперь радуемся еще больше. Особенно мы гордимся некоторыми выдающимися футболистами, которые умеют читать игру и сыграли выдающимся образом.

Порой спорт следует воспринимать смиренно. Известно, что на этом этапе все соперники сильные. Наши футболисты добились уникальных успехов, но мы хотим и дальше творить историю. Мы не хотим расслабляться, хотим, чтобы у нас было достаточно мотивации для борьбы в финале в Берлине.

В обороне мы сыграли идеально, имели возможности для контратак, создавали опасные моменты. Мы хотели, чтобы соперник чуть больше раскрылся. Думаю, в целом мы провели цельный матч.

Не имеет значения, кто будет в финале. Мы видим свой путь на этом Евро. Любой соперник будет сильным, мы будем ждать его с распростертыми объятиями. Мы хотим победить», – сказал де ла Фуэнте.