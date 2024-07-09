Губерниев предсказал победителя Евро-2024

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящих матчах 1/2 финала чемпионата Европы-2024.

– Какая разница, кто победит в матче Испания – Франция? Нас в любом случае ждeт хороший футбол в полуфиналах. Я буду наблюдать совершенно спокойно, это называется: кто выиграет, тот и победит. С моей точки зрения, Евро выиграют англичане.

– Несмотря на довольно невзрачную игру?

– Игра не невзрачная, если они в полуфинале, это всe разговоры в пользу бедных. Они показывают игру, которая позволяет им бороться за медали чемпионата Европы. Команда обладает запасом и прибавляет на глазах.

Прагматичный футбол в XXI веке приносит плоды. Англии пора выиграть, они это сделают. А если не победят, то это сделает кто-нибудь другой, и тоже будет хорошо.