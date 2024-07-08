Дзагоев оценил зрелищность Евро-2024

Экс-футболист сборной России Алан Дзагоев высказался о матчах чемпионата Европы.

«Я смотрел некоторые игры, честно, не особо интересен чемпионат Европы. Какие-то матчи посмотрел – вообще скучно.

Нет зрелищности. Я смотрел четвертьфинал Нидерланды – Турция – ни о чем.

Я думаю, что выиграет турнир победитель пары Испания – Франция. Видел англичан, сначала выглядели хорошо, а потом в следующих матчах не чемпионская игра», – заявил Дзагоев.