Дзагоев оценил зрелищность Евро-2024

Экс-футболист сборной России Алан Дзагоев высказался о матчах чемпионата Европы.
«Я смотрел некоторые игры, честно, не особо интересен чемпионат Европы. Какие-то матчи посмотрел – вообще скучно.
Нет зрелищности. Я смотрел четвертьфинал Нидерланды – Турция – ни о чем.
Я думаю, что выиграет турнир победитель пары Испания – Франция. Видел англичан, сначала выглядели хорошо, а потом в следующих матчах не чемпионская игра», – заявил Дзагоев.
- Испания сыграет с Францией 9 июля.
- На следующий день встретятся Англия и Нидерланды.
- Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.
Источник: ТАСС