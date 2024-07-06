Сборная Франции одержала победу над Португалией в рамках 1/4 финала чемпионата Европы, основное время матча закончилось со счетом 0:0, по пенальти 3:5.

1-й тайм

Начало матча проходило с преимуществом игроков сборной Франции, на 2-й минуте Канте на чужой половине поля от углового флажка отдал классную передачу в свободную зону, растянув оборону португальцев. А затем Коло Муани справа ворвался в штрафную площадь, но там отдал безадресную передачу.

На 12-й минуте Леау на левом фланге отдал роскошный пас пяткой, послав мяч между ногами Кунде, а затем Нуну Мендеш промчался по левому флангу, но подачу выдал безадресную, после чего Роналду, не дождавшись пас, высказал претензии партнеру.

На 18-й минуте Бруну Фернандеш, оставив за спиной Коло Муани, с 18 метров пробил по воротам, и после рикошета от Салиба мяч пролетел рядом с правой штангой.

На 23-й минуте Тео Эрнандес разогнал быструю атаку по левому флангу, но передачу отдал неудачную. Однако, затем Гризманн быстро ввернул мяч своей команде, после чего Тео с 23 метров нанес мощный удар! Диогу Кошта отбил мяч перед собой, но никого на добивании не было! Через минуту Мбаппе слева ворвался в штрафную площадь, там раскачал Канселу и прострелил. Был небольшой рикошет от ноги Канселу, а затем Диогу Кошта в прыжке дотянулся до мяча, после чего партнеры его подстраховали.

На 28-й минуте промчался он по левому флангу, затем, обыграв Кунде, по лицевой линии слева ворвался в штрафную площадь и затем прострелил во вратарскую, но выбили оттуда мяч французы.

На 30-й минуте Канте со своей половины поля выдал длинную передачу на Мбаппе, который в мощном рывке выиграл забег у Канселу. Затем справа ворвался в штрафную площадь, но там вместо обострения покатил назад на Гризманна, его удар с 20 метров был заблокирован, после чего Камавинга издали пробил намного выше.

Следующие минуты тайма прошли довольно скучно, без серьезных моментов, откровенно разочаровающим выдался первый тайм – малособытийным и осторожным. Португальцы больше владели мячом, но это владение – стерильное и вдалеке от чужих ворот. У Франции тоже не клеилась игра впереди. Роналду и Мбаппе – подстать своим партнерам – весьма пассивны.

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2-й тайм

Вторая половина началась с небольшим преимуществом Французов, на 49-й минуте Мбаппе, набрав скорость, с 17 метров нанес плотный удар, но мяч прилетел прямо в руки Диогу Коште, который уверенно его выловил.

На 50-й минуте Нуну Мендеш на скорости слева ворвался в штрафную площадь, а там откровенно нырнул, сближаясь с Упамекано. Повезло Мендешу, что арбитр не показал желтую за явную симуляцию.

На 52-й минуте Канте отдал тончайший пас в штрафную площадь на Тео Эрнандеса, который слева прострелил. Мяч пролетел через всю вратарскую, а на дальней штанге буквально шага не хватило Коло Муани, чтобы замкнуть.

На 54-й минуте Бруну Фернандеш с левого фланга с углового навесил на дальнюю штангу, где французы оставили одного Бернарду Силву, но тому не удалось толком скинуть головой. А затем полетела к вратарской, где сыгравший на выходе Меньян смахнул мяч.

На 58-й минуте Нуну Мендеш отдал скрытый пас по левому флангу на Леау, который на скорости слева ворвался в штрафную площадь, но там набежавший из-за спины Камавинга в аккуратном подкате выбил мяч за лицевую линию.

На 60-й минуте Канселу с правого фланга отдал классный пас на Бруну Фернандеша, который справа ворвался в штрафную площадь и с 8 метров пробил низом, но Меньян успел сложиться. А затем Канселу с 14 метров бил на исполнение, едва не закрутив мяч в дальнюю девятку.

На 63-й минуте Леау, убежав от Кунде, слева ворвался в штрафную площадь и зряче покатил на Витинью, который с 10 метров в касание замыкал, но Меньян среагировал! А затем после двух подряд рикошетом мяч на углу вратарской отскочил к Роналду, который пробил пяткой, но Меньян и тут был хорош, после чего Роналду не упустил возможности картинно завалиться на газон.

На 65-й минуте на скорости он вылетал к воротам и бил 12 метров, вытянув на себя Диогу Кошту, но Рубен Диаш каким-то чудом успел подкатиться, и после рикошета от его ноги мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги.

На 69-й минуте Дембеле справа ворвался в штрафную площадь, там обыграл Нуну Мендеша и прострелил, а на углу вратарской мяч очень удачно отскочил к Камавинге, который из убойной позиции умудрился промазать! Пролетел мяч в сантиметрах от дальней штанги.

На 72-й минуте Дембеле, качнув Нуну Мендеша, от правого угла штрафной площади нанес мастерский удар на исполнение, закручивая в дальнюю девятку мяч, но тот чуть облизнул крестовину и улетел за пределы поля.

На 90-й минуте убежали французы в контратаку. В итоге Канте по центру протащил мяч вперед, обыгрался с партнером, а затем пробил с 18 метров, но Диогу Кошта уверенно выловил мяч. Через минуту второй подряд удар в створ от Конте! Но и на этот раз мяч после удара метров с 18 прилетел в руки Диогу Коште.

На 92-й минуте Тюрам на чужой половине поля на скорости вроде бы уже убегал от Пепе, но тот в своей штрафной площади каким-то чудом все же догнал Тюрама и чисто выбил мяч на угловой.

На 94-й минуте Дембеле по правому флангу разогнал быструю атаку, а в штрафной площади покатил на Мбаппе, который с 14 метров пробил на исполнение, но Диогу Кошта уверенно выловил мяч. На этом матч закончен, счет 0:0, будет дополнительное время.

1-й тайм дополнительного времени

На 93-й минуте Консейсау по лицевой линии справа ворвался в штрафную площадь, там обыграл соперника и здорово отдал на Роналду, но тот из убойной позиции с 8 метров в касание пальнул в небеса.

На 97-й минуте Дембеле в затяжном рывке разогнал контратаку, обыграв по пути Пепе! Затем Дембеле показал, что будет бить, но вместо этого покатил на Мбаппе, который слева ворвался в штрафную площадь и пробил, но Пепе успел подставиться!

Последние минуты первого дополнительного тайма прошли в спокойном темпе, без серьезных моментов, итог 0:0.

2-й тайм дополнительного времени

Сразу в начале второго тайма Консейсау справа ворвался в штрафную площадь и мягко навесил на дальнюю штангу, где Феликс открылся за спиной Кунде, но с 6 метров пробил головой в сетку с внешне стороны.

На 114-й минуте Барколя ловко прокинул мяч между Семеду и Бернарду Силвой, слева ворвался в штрафную площадь, а там не стал делиться мячом, а с 12 метров пробил в стороне от ближней штанги. на 117-й минуте Дембеле потащил мяч по правому флангу, в борьбе с Нуну Мендешем заработал угловой.

На 119-й минуте Тео Эрнандес, обыгравшись в стенку, в затяжном рывке протащил мяч от центральной линии до штрафной площади, но там его передача не прошла. На 121-й минуте Тюрам на скорости врывался в штрафную площадь, но там Диогу Кошта грамотно сократил дистанцию и не позволил ничего сделать.

На этом матч был закончен, итоговый счет 0:0.

Серия пенальти

Первым у Французов бил Дембеле и легко развел мяч и Диогу Кошту по разным углам.

Роналду первым бил у Португалии и реализовал свой удар, Меньян почти дотянулся.

Фофана реализовал второй удар Французов, мяч полетел по центру ворот.

Второй удар у Португальцев нанес Бернарду СилвСилва и реализовал, Меньяну чуть чуть не хватило, чтобы дотянуться.

Третим у Французов к мячу подошел Кунде и уверенно пробил впритирку со штангой.

Жоау Фелик подошел к мячу и попал в штангу, пенальти не забит.

Четвертый удар нанес Барколя и уверенно реализовал свой шанс.

Следующим к мячу подошел Нуну Мендеш и не промахнулся, удар пошел под перекладину.

Тео Эрнандес последним пробивал у Франции и уверенно реализовал.

Французы прошли в полуфинал, итоговый счет в серии пенальти 3:5.

Полный видеообзор можно посмотреть на Okko.