Роналду не стал бить штрафной в матче с Францией

Португалия и Франция встречаются в 1/4 финала Евро-2024.

На 42-й минуте португальцы получили право пробить штрафной.

Криштиану Роналду не стал наносить удар, уступив эту возможность Бруну Фернандешу, который отправил мяч выше ворот.

В предыдущей игре против Словении 39-летний нападающий четырежды бил штрафные и только один раз попал в створ.

У Роналду нет голов прямым ударом со штрафного на чемпионатах Европы после 34 попыток.