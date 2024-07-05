Мостовой ответил, забьет ли Роналду в ворота Франции

Александр Мостовой высказался о четвертьфинале Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

«Франция более атлетичная сборная, чем Португалия. Этот фактор может сыграть в их пользу.

Турция вообще два мяча с угловых забила и прошла дальше – иногда стандартные положения решают судьбу матчей.

Форма Роналду? Да на этом Евро никто из нападающих не блещет. Лукаку сколько забил? А Мбаппе?

Роналду все еще в хорошей форме, иначе бы его не пригласили в команду. Ему по силам забить сборной Франции. Роналду может решить исход четвертьфинала», – заявил Мостовой.