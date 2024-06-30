Акинфеев оценил игру Мамардашвили на Евро-2024

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об игре Георгия Мамардашвили на Евро-2024. Голкипер сборной Грузии вошел в символическую сборную группового этапа.

«Я, еще когда все смеялись, что его в «Валенсию» взяли, когда он только начал играть, следил за ним. И сейчас, думаю, со мной все согласятся, он выдает один из лучших своих отрезков. Я считаю, что он один из лучших вообще на этом Евро», – сказал Акинфеев.