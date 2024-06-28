Реакция Тихонова на призывы не показывать Евро-2024 в России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался против возможного запрета на показ чемпионата Европы на территории РФ.

«Не согласен с этим мнением. Игнорировать можно всe, что угодно, но надо быть выше этого.

На собственной судьбе скажу, что как только не пытались меня унизить, показать, какой я нехороший, но я всe выдержал.

Так почему мы должны быть обездолены? Почему мы не можем смотреть чемпионат Европы? Вячеслав [Фетисов] абсолютно не прав!

Не надо изолироваться от мира. И никогда не надо искать причины неудач в ком-то. Надо начинать с себя.

Но мы же всe проспали. А если по-русски выразиться – просpали! Ну, не так что ли? Я с удовольствием смотрю все матчи чемпионата», – заявил Тихонов.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 можно посмотреть здесь.

С сеткой плей-офф турнира ознакомьтесь по этой ссылке.

Ранее против трансляций чемпионата Европы в России выступали депутаты Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Роман Терюшков и Светлана Журова.

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