Саутгейт отреагировал на критику фанатов сборной Англии после ничьей со Словенией

Главный тренер сборной Англии поделился мыслями по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 против Словении (0:0).

«Я понимаю реакцию фанатов, но обстановка сложна для нас. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле. Мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо», – поделился мнением Саутгейт.