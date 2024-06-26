Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Саутгейт отреагировал на критику фанатов сборной Англии после ничьей со Словенией

    Саутгейт отреагировал на критику фанатов сборной Англии после ничьей со Словенией

    Главный тренер сборной Англии поделился мыслями по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 против Словении (0:0).

    «Я понимаю реакцию фанатов, но обстановка сложна для нас. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле. Мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо», – поделился мнением Саутгейт.

    • Англия не сумела забить Словении в рамках заключительного поединка группового раунда континентального первенства в Германии. Это вторая ничья команды Гарета Саутгейта на турнире. Ранее англичане разошлись миром с датчанами (1:1). В активе Англии 1 победа.
    • В первом туре они обыграли Сербию (1:0) благодаря голу Джуда Беллингема. Таким образом, самая дорога сборная Евро набрала 5 очков после 3 матчей. Этот результат позволил английской сборной занять 1 место и выйти в плей-офф.

    Новости по теме
    Дзюба дал прогноз на матч Нидерланды – Англия 1
    Расписание матчей Евро-2024, 10 июля 1
    Кейн оценил игру Испании на Евро-2024
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2024 03:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+