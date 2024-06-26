Саутгейт отреагировал на критику фанатов сборной Англии после ничьей со Словенией

Главный тренер сборной Англии поделился мыслями по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 против Словении (0:0).
«Я понимаю реакцию фанатов, но обстановка сложна для нас. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле. Мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо», – поделился мнением Саутгейт.
- Англия не сумела забить Словении в рамках заключительного поединка группового раунда континентального первенства в Германии. Это вторая ничья команды Гарета Саутгейта на турнире. Ранее англичане разошлись миром с датчанами (1:1). В активе Англии 1 победа.
- В первом туре они обыграли Сербию (1:0) благодаря голу Джуда Беллингема. Таким образом, самая дорога сборная Евро набрала 5 очков после 3 матчей. Этот результат позволил английской сборной занять 1 место и выйти в плей-офф.