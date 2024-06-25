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    • Во Франции сообщили о разногласиях между Гризманном и Дешамом

    Во Франции сообщили о разногласиях между Гризманном и Дешамом

    Антуана Гризманна разочаровало одно из решений главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

    Тренер не планирует выпускать нападающего «Атлетико» в стартовом составе на сегодняшний матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Польши.

    Дешам хочет, чтобы 33-летний футболист отдохнул перед плей-офф чемпионата Европы.

    Гризманн не считает, что нуждается в дополнительном отдыхе. Возможно, он рассчитывает побить рекорд Уго Льориса по числу матчей за сборную Франции на крупных турнирах. Сейчас у вратаря на три игры больше – 35 против 32.

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    Источник: L'Equipe

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