Во Франции сообщили о разногласиях между Гризманном и Дешамом

Антуана Гризманна разочаровало одно из решений главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Тренер не планирует выпускать нападающего «Атлетико» в стартовом составе на сегодняшний матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Польши.

Дешам хочет, чтобы 33-летний футболист отдохнул перед плей-офф чемпионата Европы.

Гризманн не считает, что нуждается в дополнительном отдыхе. Возможно, он рассчитывает побить рекорд Уго Льориса по числу матчей за сборную Франции на крупных турнирах. Сейчас у вратаря на три игры больше – 35 против 32.