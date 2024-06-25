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    • Тренер сборной Бразилии прокомментировал ничью с Коста-Рикой

    Тренер сборной Бразилии прокомментировал ничью с Коста-Рикой

    Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Коста-Рикой (0:0).

    «Думаю, в целом мы провели хороший матч. Мы много владели мячом, нагнетали как по флангам, так и через центр, играли плотно, создавали хорошие моменты, но не повезло в завершении.

    В целом же, думаю, было много положительных моментов. Но нам нужно находить пути и решения [для победы] – это факт. Работа в этом направлении ведется всегда, прибавлять нужно во всем», – сказал Доривал Жуниор.

    • В матче 2-го тура Бразилия сыграет с Парагваем 28 июня.
    • Турнир стартовал 20 июня. Он проходит в США.

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    Источник: Globo

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