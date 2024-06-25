Защитник сборной Италии Калафьори поделился впечатлениями от ничьей с Хорватией

Итальянский футболист Риккардо Калафьори высказался по поводу итогов поединка с Хорватией (1:1) в рамках Евро-2024.

«Я не могу описать прямо сейчас свои чувства, потому что невероятно счастлив. Думаю, мы заслужили этот гол. Мы доказали, что можем так играть. Мы должны продолжать свой путь. Когда ты играешь без страха и контролируешь игру, все становится совершенно по-другому», – высказался Калафьори.