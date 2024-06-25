Защитник сборной Италии Калафьори поделился впечатлениями от ничьей с Хорватией

Итальянский футболист Риккардо Калафьори высказался по поводу итогов поединка с Хорватией (1:1) в рамках Евро-2024.
«Я не могу описать прямо сейчас свои чувства, потому что невероятно счастлив. Думаю, мы заслужили этот гол. Мы доказали, что можем так играть. Мы должны продолжать свой путь. Когда ты играешь без страха и контролируешь игру, все становится совершенно по-другому», – высказался Калафьори.
- Италия вырвала ничью в игре с Хорватией благодаря голу на 98-й минуте. Активное участие в голевой атаке принял 22-летний Риккардо Калафьори, играющий на позиции на позиции центрального защитника. Именно он отдал голевой пас Маттиа Дзакканьи, поразившему ворота хорватов.
- Примечательно, что своим ассистом Калафьори исправился за автогол в поединке против Испании (0:1).
- Благодаря этой ничей дружина Лучано Спаллетти заработала 4 турнирных балла и вышла в плей-офф. В 1/8 финала итальянцы встретятся со Швейцарией Мурата Якина.