Булыкин назвал главных фаворитов Евро-2024

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими мыслями по поводу фаворитов Евро-2024.
«Сборная Испании показывает очень хороший футбол, даже лучше, чем Германия. Поэтому испанцы вместе с немцами – претенденты на финал этого Евро», – заявил Булыкин.
- Испания и Германия еще после 2 тура группового раунда проходящего континентального первенства обеспечили себе участие в плей-офф.
- Хозяева турнира, возглавляемые Юлианом Нагельсманном, в трех поединках набрали 7 очков и заняли 1-ю строчку в своем квартете.
- Испанцы же выступили еще лучше. Дружина Луиса де ла Фуэнте не потеряла ни одного очка в группе. Примечательно, что испанцы ни разу не пропустили в трех матчах.