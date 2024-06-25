Булыкин назвал главных фаворитов Евро-2024

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими мыслями по поводу фаворитов Евро-2024.

«Сборная Испании показывает очень хороший футбол, даже лучше, чем Германия. Поэтому испанцы вместе с немцами – претенденты на финал этого Евро», – заявил Булыкин.