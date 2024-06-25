Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Булыкин назвал главных фаворитов Евро-2024

    Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими мыслями по поводу фаворитов Евро-2024.

    «Сборная Испании показывает очень хороший футбол, даже лучше, чем Германия. Поэтому испанцы вместе с немцами – претенденты на финал этого Евро», – заявил Булыкин.

    • Испания и Германия еще после 2 тура группового раунда проходящего континентального первенства обеспечили себе участие в плей-офф.
    • Хозяева турнира, возглавляемые Юлианом Нагельсманном, в трех поединках набрали 7 очков и заняли 1-ю строчку в своем квартете.
    • Испанцы же выступили еще лучше. Дружина Луиса де ла Фуэнте не потеряла ни одного очка в группе. Примечательно, что испанцы ни разу не пропустили в трех матчах.

    Новости по теме
    Главный тренер сборной Албании прокомментировал поражение от Испании
    Полузащитник сборной Англии Райс поделился ожиданиями от матча со Словенией
    Дешам жестко ответил на критику сборной Франции на Евро-2024
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+