Спаллетти – о ничьей с Хорватией: «Жду от своих игроков большего»

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти поделился своими мыслями по поводу итогов поединка с Хорватией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.

«Когда исход матчей решается таким образом, это лишь усиливает ощущение восторга. Никто уже не верил в успех, но игроки рисковали, держа ум чистым. Мы должны поздравить их с тем, как они отреагировали на пропущенный гол. В первом тайме мы сыграли ниже своего уровня. Когда играем так слабо, то и добиться ничего не можем. Жду от своих игроков большего. Надо найти баланс», – пояснил Спаллетти.