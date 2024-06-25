Спаллетти – о ничьей с Хорватией: «Жду от своих игроков большего»

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти поделился своими мыслями по поводу итогов поединка с Хорватией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Когда исход матчей решается таким образом, это лишь усиливает ощущение восторга. Никто уже не верил в успех, но игроки рисковали, держа ум чистым. Мы должны поздравить их с тем, как они отреагировали на пропущенный гол. В первом тайме мы сыграли ниже своего уровня. Когда играем так слабо, то и добиться ничего не можем. Жду от своих игроков большего. Надо найти баланс», – пояснил Спаллетти.
- Экс-рулевому «Зенита» Лучано Спаллетти удалось вывести Италию в плей-офф Евро-2024. В последнем туре итальянская команда вырвала ничью в игре против Хорватии в самой концовке.
- Теперь в активе дружины Спаллетти 4 турнирных балла. Команда занимает 2-е место, отставая от Испании, финишировавшей на 1-й строчке, на 5 очков.
- Спаллетти был утвержден наставником Италии в 2023 году. На счету специалиста 7 побед, 4 ничьих и 2 поражения в 13 матчах.
- Напомним, что Италия – действующий победитель континентального первенства. Тогда командой руководил Роберто Манчини, в данный момент работающий тренером сборной Саудовской Аравии. В решающем матче за трофей итальянцы оказались сильнее Англии (1:1, 2-3 пен.).