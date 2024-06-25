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    Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024

    Стали известны еще три участника плей-офф Евро-2024.

    По итогам завершившегося игрового дня сборные Англии, Франции и Нидерландов завоевали путевки в плей-офф континентального первенства в Германии. Примечательно, что команды еще имеют по одной игре в запасе.

    Дело в том, что Хорватия сыграла вничью с Италией (1:1) и с 2 очками занимает 3 место. Команда Златко Далича уже сыграла все три матча в группе В и больше не имеет возможности набрать турнирные баллы. Три очка в своем активе имеет Венгрия, которая также провела все три поединка в квартете А.

    Отметим, что у Англии, Франции и Нидерландов по 4 очка. Команды уже не смогут опуститься ниже 3-го места в своих группах.

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    Источник: «Бомбардир»

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