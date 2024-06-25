Игрок сборной Хорватии прокомментировал ничью с Италией

Полузащитник сборной Хорватии Лука Иванушец поделился мыслями по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 с Италией (1:1).

«Я опустошен – мы не знаем, что тут сказать. До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы.», – высказался Иванушец.