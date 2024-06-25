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    Игрок сборной Хорватии прокомментировал ничью с Италией

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Иванушец поделился мыслями по поводу итогов поединка группового раунда Евро-2024 с Италией (1:1).

    «Я опустошен – мы не знаем, что тут сказать. До последней минуты у нас было все, а теперь у меня нет слов. Мы разочарованы.», – высказался Иванушец.

    • Хорватия упустила победу во встрече с Италией, пропустив на 98-й минуте игры. Ничью коллективу Лучано Спаллетти принес Маттиа Дзакканьи.
    • Теперь в активе хорватской сборной всего 2 очка после 3 туров. Команда располагается на 3-й строчке в своем квартете.
    • У Хорватии забитым голом отметился Лука Модрич. Примечательно, что ранее Лука не сумел реализовать 11-метровый. Его удар парировал итальянский страж ворот Джанлуиджи Доннарумма.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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