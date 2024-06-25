Дзакканьи забил самый поздний гол Италии на чемпионатах Европы

Полузащитник Маттиа Дзакканьи установил уникальное достижение.

Италия вырвала ничью в матче с Хорватией (1:1) и вышла в плей-офф Евро-2024. Важнейшее очко команде Лучано Спаллетти своим точным ударом принес хавбек Маттиа Дзакканьи, защищающий цвета «Лацио». Он поразил ворота хорватов на 97 минуте и 19 секунде.