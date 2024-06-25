Дзакканьи забил самый поздний гол Италии на чемпионатах Европы

Полузащитник Маттиа Дзакканьи установил уникальное достижение.
Италия вырвала ничью в матче с Хорватией (1:1) и вышла в плей-офф Евро-2024. Важнейшее очко команде Лучано Спаллетти своим точным ударом принес хавбек Маттиа Дзакканьи, защищающий цвета «Лацио». Он поразил ворота хорватов на 97 минуте и 19 секунде.
- Это самый поздний гол итальянцев в истории чемпионатов Европы. Примечательно, что для Дзакканьи гол в ворота Хорватии стал первым за сборную.
- Италия после 3 туров имеет в своем запасе 4 очка и располагается на 2-й позиции в своем квартете. В минувшем сезоне Маттиа Дзакканьи поучаствовал в 36 играх за «Лацио». В них он сумел отметиться 7 голами и 2 голевыми пасами.
- В активе Маттиа 7 поединков в майке сборной Италии.