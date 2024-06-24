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    • Мостовой раскритиковал Тедеско: «Ему трудно, потому что он не играл в футбол»

    Мостовой раскритиковал Тедеско: «Ему трудно, потому что он не играл в футбол»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

    «Тедеско очень трудно, потому что он никогда не играл в футбол и не жил раздевалкой.

    Ответ простой – как можно не взять Куртуа на Евро? Ещe и поссориться с ним! Возьмите Гвардиолу, Анчелотти, Зидана – из них никто бы так никогда не поступил.

    И чего говорить про Тедеско? У Бельгии в составе игроки, которые стоят больше 50 миллионов евро», – сказал Мостовой.

    • Бельгия набрала 3 очка после двух матчей на групповом этапе Евро-2024.
    • В следующей игре команда Тедеско встретится с Украиной.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии (11)
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    The only one
    1719238637
    Саша бесится. Никому, нигде он не нужен...
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    k611
    1719239072
    У него на всё один ответ
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    JTherry
    1719239300
    Саня, сосредоточься, думай о прекрасном, о женщинах наконец, ну его нахрен этот футбол, тебе он только во вред...)
    Ответить
    FCSpartakM
    1719239602
    Тедеско тяжело, потому что он на попе равно не сидит, как Мостовой. У Бельгийцев смена поколений и уже не первый турнир они сдают по игре и результату.
    Ответить
    bset
    1719239660
    Тебе очень легко, потому что ни...я не делаешь
    Ответить
    Ollegator
    1719239737
    А нам трудно, потому что мостовой в футбол играл. И теперь приходится искать новости спортивные без комментариев его.... какой же занудный тип
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    Цугундeр
    1719241167
    )) Царь понял что является главным дрочиловом для собственных троллей.. Он "играл в футбол " ! Дальше только хроника комментариев..)
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1719241346
    Кто про что,а вшивый про баню
    Ответить
    momwig_
    1719241590
    Как-то уже начинает приедаться. Ну хрен с ним - он дурак. Но воспроизводит-то это зачем?
    Ответить
    mihail200606
    1719244074
    Что по мауринью этот умник скажет?
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