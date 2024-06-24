Мостовой раскритиковал Тедеско: «Ему трудно, потому что он не играл в футбол»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

«Тедеско очень трудно, потому что он никогда не играл в футбол и не жил раздевалкой.

Ответ простой – как можно не взять Куртуа на Евро? Ещe и поссориться с ним! Возьмите Гвардиолу, Анчелотти, Зидана – из них никто бы так никогда не поступил.

И чего говорить про Тедеско? У Бельгии в составе игроки, которые стоят больше 50 миллионов евро», – сказал Мостовой.